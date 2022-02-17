С начала 2022 года в заявке Динамо на официальном сайте УПЛ появилось 6 новых фамилий.

Динамо анонсировало спарринг с чемпионом Узбекистана

Это защитники Евгений Опанасенко, Назар Балаба, Владислав Еременко, а также полузащитники Максим Василец, Юрий Михайлив, Назар Янчишин. Все они заявлены по списку Б. Ребятам 17-19 лет, и у них еще нет опыта выступлений на взрослом уровне, хотя Опанасенко и Еременко были в заявке первой команды на прошлую кампанию.

Добавим, что Динамо возобновит сезон 26 февраля домашним поединком против Ингульца.

Динамо разбило Кайрат, проснувшись после перерыва – Цыганков с красивым голом и ассистом