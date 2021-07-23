Футбол 24 стало известно обновленное предложение Динамо по контракту с Эриком Рамиресом. "Бело-синие" предлагают нападающему бонусы за сыгранные матчи и выигранные трофеи.

Динамо столкнулось с проблемой в переговорах с Рамиресом, – СМИ

Латиноамериканец же, вместо этого, стремится иметь большую гарантированную зарплату, а потому стороны продолжают переговоры. Ранее отмечалось, что нападающий должен был присоединиться к киевлянам на последнем сборе.

Напомним, в прошлом сезоне Эрик Рамирес провел 35 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 8-ю ассистами. Кроме чемпионата Словакии, играл еще в Чехии и Венесуэле.

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