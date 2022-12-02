Аренда Витиньо рассчитана до лета 2023 года. Атлетико Паранаэнсе уже контактирует с Динамо по поводу будущего 23-летнего бразильца. Клуб хотел бы оставить вингера, на которого претендуют еще два представителя Бразилии – Васко да Гама и Флуминенсе. Они уже выходили на представителей Витиньо по поводу возможного перехода.

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В то же время именно Атлетико Паранаэнсе имеет преимущество в борьбе за Витиньо, к которому есть интерес и в Европе – в частности, от Севильи, Аякса и Бенфики. Источник указывает, что Динамо до сих пор должно клубу 2 миллиона евро за трансфер игрока летом 2021-го, поэтому бразильцы рассчитывают на достижение компромисса. Шансы, что Витиньо станет полноценным игроком Атлетико Паранаэнсе, достаточно высоки, сообщает Globo.

Напомним, Витиньо присоединился к Динамо в августе 2021 года за 6 миллионов евро. Сыграл за команду Мирчи Луческу 13 матчей, забил 3 гола. После начала полномасштабной войны в Украине вернулся в Атлетико Паранаэнсе на правах аренды (35 поединков, 2 гола, 1 ассист) и стал финалистом Копа Либертадорес.

К слову, контракт бразильца с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.

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