"Мы играли неплохо, организовано, но было видно, что уровень Ювентуса намного выше. Мы делали все, что могли. Думаю, шансы заработать очки у нас были, ведь в первом тайме мы играли неплохо, а во втором допустили пару ошибок, пропустили гол, после чего психологически нам было уже трудно.

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Матчи с такими командами в Лиге чемпионов не могут даже сравниться с играми в чемпионате Украины, у нас таких поединков нет и, наверное, не скоро будут. Для нас, для каждого футболиста Динамо, это большой опыт сыграть с такими исполнителями, как в Ювентусе. У них все футболисты самого высокого уровня, поэтому могу выделить всю команду.

Спрашивали ли молодые игроки моего совета? Нет, я сам немного поиграл в Лиге чемпионов. Мы все серьезно настраивались и старались себя проявить как можно лучше не индивидуально, а в плане командной игры, поскольку в таких играх сложно что-то сделать самому, а только коллективно можно выиграть.

Болельщики? Они нас очень хорошо поддерживали, могу их только поблагодарить за это. Думаю, им понравилась игра. Мы делали все возможное, чтобы самые преданные болельщики были довольны", – цитирует слова Виталия Буяльского официальный сайт Динамо.

Заметим, "Старая синьора" победила "бело-синих" со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. 28 октября на Динамо ожидает противостояние с Ференцварошем.

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