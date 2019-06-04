Динамо действительно следило за хавбеком Карпат Онглой – игроком интересуются и другие клубы

Полузащитник Карпат Мартин Онгла действительно попал в сферу интересов Динамо. Впрочем, на камерунца претендуют и другие клубы – в частности, из Бельгии и Франции.

Как стало известно "Футбол 24", Динамо действительно следило за игрой полузащитника Карпат Мартина Онглы. 21-летний камерунец присоединился к "львам" зимой этого года на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня.

Впрочем, киевлянам будет непросто подписать Онглу, ведь права на игрока принадлежат Гранаде, которая уже получила и другие предложения по трансферу камерунца. Испанский клуб не рассчитывает на Онглу и хочет продать его, а одной из причин является проблемы игрока с дисциплиной – сообщается, что однажды Мартин подрался со своим одноклубником.

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На полузащитника, который в свое время выступал за Барселону-Б, претендуют клубы из Франции и Бельгии, а сам Онгла склоняется к переезду в один из данных чемпионатов и не хочет оставаться в Украине.

В 9-ти матчах в составе Карпат Онгла отметился двумя голами. К слову, сегодня львовская команда проведет первый стыковой матч за право выступать в УПЛ в следующем сезоне. Ответный матч пройдет 8 июня в Луцке.

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