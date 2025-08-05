Динамо решило не снижать свой процент от перепродажи Ильи Забарного.

Telegram-канал Динамо Киев Inside сообщил, что столичная команда дала ответ руководству "вишен", которое надеялось на компромисс относительно будущего перехода Ильи Забарного в ПСЖ.

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"Динамо отклонило конечное предложение Борнмута о снижении доли от перепродажи Забарного. Путь в ПСЖ открыт", – написали в соцсети.

Напомним, что последним препятствием для трансфера Ильи Забарного в стан победителей ЛЧ было желание Борнмута достичь консенсуса с Динамо, которое должно получить 20% от суммы компенсации за переход 22-летнего украинца.

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