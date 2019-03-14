Динамо – Челси: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Динамо Киев принимает Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Челси на "Футбол 24", стартовал в 19:55 по киевскому времени. В первой игре киевляне потерпели разгромное поражение 0:3, поэтому вынуждены забивать минимум трижды и не пропускать ни одного, чтобы пройти хотя бы в овертайм. По сути, команда Хацкевича должна сотворить чудо, ведь лондонцы никогда в своей еврокубковой истории не вылетали после домашней победы 3:0.

Динамо – Челси: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Сидорчук (к) – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Гармаш

Запасные: Бущан, Шабанов, Смирный, Алибеков, Че Че, Андриевский, Буэно

Челси: Кепа – Дзаппакоста, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Канте, Ковачич, Лофтус-Чик – Хадсон-Одой, Жиру, Виллиан (к)

Запасные: Кабальеро, Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Баркли, Азар, Педро

How Chelsea line up in this one. Sarri wants a win tonight, not just on aggregate. Loftus-Cheek first start since his injury. Good to see. #CFC #DYNCHE pic.twitter.com/RVp8JFdcUm — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 14 березня 2019 р.

Динамо – Челси: стартовые составы на матч Лиги Европы

Динамо – Челси: анонс и прогноз на матч 1/8 Лиги Европы