Динамо – Чайка: прямая видеотрансляция товарищеского поединка

Динамо – Чайка: стартовые и составы и прямая трансляция товарищеского поединка

Киевское Динамо встречается в спарринге с второлиговой Чайкой. Составы и ссылки на прямую трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч Динамо – Чайка начнется в 15:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция доступна в этой новости на "Футбол 24".

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Состав Динамо: Бущан, Пиварич, Кадири, Сирота, Сидклей, Шепелев, Андриевский, Де Пена, Янаков, Беседин, Фран Соль

Запасные: Маханьков, Романчук, Мащенко, Хондак, Сухоручко

Состав Чайки на первый тайм: Шкарбан, Пономаренко, Игрок на просмотре, Лещенко, Софиханов, Коваленко, Турчанов, Бартошук, Дарда, Тыменко, Сухенко

Состав Чайки на второй тайм: Игрок на просмотре, Лещенко, Игрок на просмотре, Музыченко, Милютин, Коваленко, Ефремов, Трущенко, Шевчук, Головатенко, Игрок на просмотре