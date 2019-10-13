Динамо на классе разгромило Чайку – активный Де Пена, эффективность Беседина и "черный день" Соля

Киевское Динамо в товарищеском поединке одержало победу над второлиговой Чайкой. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Чайка – 3:0

Голы: Де Пена, 14 Беседин, 43, Андриевский, 63

Товарищеский матч Динамо – Чайка начался в 15:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция была доступна в этой новости на "Футбол 24".

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Воспользовавшись перерывом на матчи национальных сборных в отборе на Евро-2020, Динамо решило провести товарищеский поединок. Уже во второй раз команда под руководством Алексея Михайличенко встретилась с клубом Второй лиги. В начале сентября соперником "сине-желтых" стал херсонский Кристалл, в котором киевляне одержали сокрушительную победу, впервые выиграв после увольнения Александра Хацкевича.

На данный момент Динамо улучшило свое положение в турнирной таблице УПЛ – после десяти туров команда набрала 20 очков и делит с Десной второе место. В свою очередь Чайка в 13-и матчах Второй лиги победила лишь дважды и сейчас занимает восьмое место в Группе А.

Со старта отчетного поединка Динамо забрало мяч под свой контроль и прижало Чайку вблизи ее штрафной. Активным был левый фланг киевлян, откуда Сидклей и Де Пена намаглися подачами найти кого-то из своих нападающих. Первую возможность отличиться имел Беседин, но удар Артема издалека попал прямо в голкипера.

Когда уже начало казаться, что Динамо не знает, что делать с перенасыщенной защитой соперника, Андриевский, который начал поединок с капитанской повязкой, забросил мяч в штрафную на Де Пену, где уругваец не дал ему опуститься и расстрелял ворота Шкарбана – 1:0. Позже киевляне могли забить второй, но Беседин упустил перспективный прострел Сидклея.

После пропущенного гола Чайка заиграла смелее. Игроки в желтых футболках стали чаще выбегать в контратаки и даже сумели несколько раз потревожить Бущана. В конце концов, именно один из таких контрвыпадов стал роковым для гостей. Кадири отобрал мяч, отпасовал на левый фланг, откуда Беседина длинным пасом вывели один на один со Шкарбаном, а нападающий реализовал момент, увеличив преимущество своей команды уже перед свистком на перерыв.

На второй тайм наставник Чайки выпустил фактически другой состав. Но Динамо продолжало контролировать ситуацию на поле. Наиболее активными в атаке продолжали быть Де Пена и Беседин. Фран Соль имел несколько перспективных возможностей, но ударам испанца не хватило точности.

Разгромным счет стал на 63-й минуте. Де Пена убежал в контратаку лиивм флангу и выкатил мяч под удар Андреевскому, который ударом из-за пределов штрафной попал в ближнюю девятку.

Чайки на поле фактически не было видно. Динамо держало мяч, а после потерь благодаря прессингу почти сразу возвращало его себе. Коллектив Второй лиги абсолютно ничего не мог противопоставить своим соперникам. Очень хотел отличиться Соль, под конец матча Фран все чаще пытался самостоятельно решать судьбу эпизодов, иногда даже игнорируя партнеров, находящихся в более выгодных позициях. Были заметны старания испанца на протяжении всего поединка, но фортуна была не на его стороне.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу команды Алексея Михайличенко, которая не имела в отчетном матче никаких проблем.