Нападающий Динамо Владислав Супряга был в шаге от переезда в Серию А.

Специя согласовала подписания форварда Динамо Владислава Супряги, но не успела вовремя подать соответствующие документы до закрытия трансферного окна, опоздав на 15 минут, сообщает Calciomercato.

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Несмотря на фиаско с переездом в Италию (раньше на украинца также претендовали Дженоа и Сампдория), киевский клуб все еще надеется пристроить своего нападающего в чемпионаты, где окно остается открытым.

Напомним, Специя летом уже подписала одного украинца, Виктор Коваленко перешел в клуб на правах аренды из Аталанты.

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