Мануэль Пабло, который отдал Депортиво 18 лет карьеры и стал чемпионом Испании, а сейчас тренирует команду U-19, поделился ожиданиями от противостояния с Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Галисийцы выступают в Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА, а раньше стали сильнейшей юношеской командой Испании. Депортиво в предыдущих раундах прошел Погонь и Маккаби Хайфа. Динамо же в групповом турнире заняло второе место – подопечные Игоря Костюка опередили Барселону и Баварию, но уступили первое место Бенфике.

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"Мы мало знаем о Динамо, но я уверен, что все команды – очень сильные. Они были в группе Барселоны и лидировали до последнего тура. Это очень сильный соперник, но посмотрим, как они будут выглядеть в феврале. Возможно, другие команды именитее, но и украинцы оказались сильными.

Депортиво должен воспользоваться тем, что сыграет дома. Ожидаем замечательной атмосферы, как и в двух предыдущих раундах, и надеемся, что сможем выйти в следующий этап", - цитирует Мануэля Пабло Dxt campeon.

Стыковый матч Юношеской лиги УЕФА Депортиво U-19 – Динамо U-19 состоится 8 или 9 февраля в Испании. Победитель выйдет в 1/8 финала.

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