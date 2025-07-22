Пафос и Маккаби Тель-Авив провели первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов (1:1). Счет и обзор поединка – на "Футбол 24".

Именно противостояние Пафоса и Маккаби Тель-Авив определит будущего соперника Динамо – или в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов, или в Лиге Европы, если киевляне вылетят от Хамрун Спартанс.

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Первый тайм не принес особых эмоций – команды действовали осторожно, без настоящей угрозы у ворот. Единственным упоминанием можно считать сразу три желтые карточки для игроков Маккаби Тель-Авив. Израильтяне также имели хороший шанс отличиться, однако вратарь соперника спас команду блестящим сейвом. В итоге – сухая ничья после первой половины встречи.

Второй тайм также проходил в сдержанном темпе, но на 81-й минуте Бассуамина из Пафоса добавил интереса этому поединку! Форвард оказался на добивании и эффектно пробил в падении через себя – 1:0!

Ко второму тайму украинский арбитр компенсировал аж 10 минут, и на последних секундах израильтяне сравняли счет! Финальный свисток Николая Балакина зафиксировал ничью. Таким образом судьба противостояния остается открытой, как и имя будущего соперника Динамо.

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