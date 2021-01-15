Динамо организует прямые трансляции всех контрольных поединков команды на официальном YouTube-канале и на телеканале "Спорт 1".

Динамо прибыло в ОАЭ на первый тренировочный сбор

На официальном сайте клуба, страницах Динамо в соцсетях и телеканале "Спорт 1" также планируется подробное освещение тренировочного процесса. Кроме того, планируется выпуск видео дневников о событиях, которые происходят на сборе команды.

Напомним, что Динамо прибыло в ОАЭ на тренировочный сбор и планирует провести 3-4 спарринга. Два соперника киевлян уже известны – варшавская Легия (18 января) и солигорский Шахтер Романа Григорчука (21 января).

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