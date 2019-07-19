Динамо будет сотрудничать со Слованом: между командами состоится трансфер уже на следующей неделе, – СМИ

Лига Европы — 18 июль 624
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Лига Европы 2019/20, 1-й раунд квалификации: результаты ответных матчей – голы и фиаско украинцев
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Малиновский забил гол и отдал ассист за Аталанту в дебютном матчеИталия — 18 июль 1502
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Цыганков подошел бы Арсеналу, но слишком много стоит – клуб не может оформить "рациональный" трансфер украинцаАнглия — 18 июль 1315
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"Забули, як командою голосували за Кучму і Януковича?" Зірка Металіста – про футбол поза політикою і переписку з ЛяшкомИнтервью — 18 июль 823
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Де Лигт – игрок ЮвентусаИталия — 18 июль 491