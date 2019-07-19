Динамо будет сотрудничать со Слованом: между командами состоится трансфер уже на следующей неделе, – СМИ

Киевский клуб подписал соглашение о долговременном партнерстве с чешским Слованом.

Слован из Либереца и Динамо договорились о сотрудничестве, сообщили в шоу "ТаТоТаке".

Русин и Сидклей не попали в заявку Динамо на сезон 2019/20

Партнерство между клубами будет носить системный характер. Ожидается, что на следующей неделе к лагерю словацкой команды присоединится молодой игрок "бело-синих". Фамилия футболиста пока не оглашается.

К слову, раньше за Слован уже играли украинские игроки, которых Динамо отдавало в аренду. Речь идет о Сергее Рыбалке и Владиславе Калитвинцеве.

Цыганков подошел бы Арсеналу, но слишком много стоит – клуб не может оформить "рациональный" трансфер украинца