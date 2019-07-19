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Динамо будет сотрудничать со Слованом: между командами состоится трансфер уже на следующей неделе, – СМИ

00:20 108 Читати українською
Динамо будет сотрудничать со Слованом: между командами состоится трансфер уже на следующей неделе, – СМИ
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Киевский клуб подписал соглашение о долговременном партнерстве с чешским Слованом.

Слован из Либереца и Динамо договорились о сотрудничестве, сообщили в шоу "ТаТоТаке".

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Партнерство между клубами будет носить системный характер. Ожидается, что на следующей неделе к лагерю словацкой команды присоединится молодой игрок "бело-синих". Фамилия футболиста пока не оглашается.

К слову, раньше за Слован уже играли украинские игроки, которых Динамо отдавало в аренду. Речь идет о Сергее Рыбалке и Владиславе Калитвинцеве.

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Теги
Слован Либерец Слован Либерец Трансферы Динамо Киев Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Динамо Киев Динамо Киев
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