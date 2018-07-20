Динамо будет просматривать конголезского форварда Чибамбу

Форвард из ДР Конго Даго Чибамба пройдет 45-дневный просмотр в киевском Динамо.

Президент конголезского клуба Фармагроса Кабамба Нколо сообщил, что нападающий Даго Чибамба отправится на просмотр в Динамо на 45 дней, передает acpcongo.com.

Динамо близко к обмену Дерлиса на Витора Буэно из Сантоса

Футболист должен был прилететь в Украину еще 19 июля, но его задержали в аэропорту сотрудники миграционной службы. Они работали по наводке клуба Мотемба, за который игрок провел прошлый сезон.

Мотемба арендовала футболиста на 2 года, но, по словам Нколо, клуб заплатил Фармагросе всего за год, а потому тот может ехать на просмотр в другой клуб.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ