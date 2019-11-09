Динамо будет принимать дома Зарю 7 декабря: УПЛ определила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров УПЛ

Стали известны даты и время начала матчей очередных туров УПЛ. Динамо, Шахтер и другие клубы узнали свое расписание.
УПЛ на своем официальном сайте утвердила календарь матчей 17 и 18 туров.
Красников заявил о желании покинуть Динамо, – ТаТоТаке
17-й тур
6 декабря – пятница
Шахтер – Олимпик – 19:00.
7 декабря – суббота
Александрия – Ворскла – 14:00.
Динамо – Заря – 17:00.
8 декабря – воскресенье
Мариуполь – Львов – 14:00.
Карпаты – Десна – 14:00.
Колос – СК Днепр-1 – 17:00.
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18-й тур
14 декабря – суббота
Львов – Колос – 14:00.
Заря – Шахтер – 17:00.
Олимпик – Мариуполь – 19:30.
15 грудня – воскресенье
Ворскла – Карпаты – 14:00.
Десна – Динамо – 14:00.
СК Днепр-1 – Александрия – 17:00.