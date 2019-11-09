toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Динамо будет принимать дома Зарю 7 декабря: УПЛ определила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров УПЛ

06:00 15 Читати українською
Динамо будет принимать дома Зарю 7 декабря: УПЛ определила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров УПЛ
Игроки Динамо / ФК Динамо Киев

Стали известны даты и время начала матчей очередных туров УПЛ. Динамо, Шахтер и другие клубы узнали свое расписание.

УПЛ на своем официальном сайте утвердила календарь матчей 17 и 18 туров.

Красников заявил о желании покинуть Динамо, – ТаТоТаке

17-й тур

6 декабря – пятница

Шахтер – Олимпик – 19:00.

7 декабря – суббота

Александрия – Ворскла – 14:00.

Динамо – Заря – 17:00.

8 декабря – воскресенье

Мариуполь – Львов – 14:00.

Карпаты – Десна – 14:00.

Колос – СК Днепр-1 – 17:00.

"Выбегают двое чудаков в форме Шахтера и начинают с нами тренироваться", – Юрченко рассказал, почему покинул "горняков"

18-й тур

14 декабря – суббота

Львов – Колос – 14:00.

Заря – Шахтер – 17:00.

Олимпик – Мариуполь – 19:30.

15 грудня – воскресенье

Ворскла – Карпаты – 14:00.

Десна – Динамо – 14:00.

СК Днепр-1 – Александрия – 17:00.

blog_ava
Копенгаген – Динамо: Киев заслужил большего, Михайличенко конфузится с заменами и неожиданное спасение украинцев
8 ноября
6683
Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ворскла Ворскла Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Десна Десна Львов Львов УПЛ Колос Колос Александрия Александрия Олимпик Олимпик Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
44
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук