"Безусловно, участие в чемпионате Европы такой большой группы игроков создаст сложности для Динамо во время подготовки к новому сезону и, не исключено, на его стартовом этапе. Но я все же рассчитываю на опыт Мирчи Луческу и его помощников, которые сделают все, чтобы не позволить команде попасть в функциональную яму. Бассейн, специальные процедуры, пробежки, фартлек – уверен, план по работе с игроками, которые присоединятся к основной группе на втором сборе, уже составлен.

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На этом этапе все должно пройти без ошибок, ведь еще до конца июля возобновятся официальные матчи, а потом не за горами – Лига чемпионов. Не случайно ребят попросили выйти из отпуска на несколько дней раньше. В прошлом сезоне Динамо выступило прекрасно, но защитить добытый результат будет очень сложно", – резюмировал Буряк в комментарии Футбольному клубу.

Напомним, официальный сезон Динамо должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок, однако встречу с Шахтером перенесли на 22 сентября.

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