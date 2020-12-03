"С Ференцварошем будет такая игра, что команды будут ходить, как по минному полю. Одна ошибка и все.

Ювентус – Динамо: Луческу назвал главный недостаток киевлян в противостоянии с подопечными Пирло

В матче с Ювентусом у Динамо не хватает класса, чтобы играть на равных с такими соперниками. Нужно только терпение, болельщиков, футболистов и президента. Это может сыграть свою роль", – цитирует Худжамова dynamomania.

Еврокубковая судьба Динамо определится в последнем туре Лиги чемпионов против Ференцвароша. Для плей-офф Лиги Европы киевлянам нужна победа или ничья со счетом 2:2, 1:1 или 0:0.

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