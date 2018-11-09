Динамо будет искать форварда зимой

Президент Динамо назвал позицию, которую в первую очередь планирует усилить киевский клуб.

Столичный клуб попытается подписать форварда во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил президент Динамо Игорь Суркис.

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"Так получилось, что мы потеряли единственного нападающего (Беседин сейчас восстанавливается от повреждения – прим. "Футбол 24"), но когда откроется трансферное окно, попробуем эту позицию усилить", – передает слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Отметим, Динамо во время летнего трансферного окна объявило о переходе форварда Владислава Супряги. По информации СМИ, киевляне заплатили за 18-летнего футболиста 6 млн евро. Также у киевлян есть нападающие Артем Беседин и Назарий Русин.

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