"Нельзя все время оставаться на топ-уровне": звезда Шахтера оценил перспективы Динамо после поражения в Классическом
Защитник "горняков" Ефим Конопля прокомментировал победу дончан над Динамо (1:0) в матче 13-го тура УПЛ.
"Шахтер был крайне мотивированным на эту игру. Ребята из Динамо тоже показали достойный уровень, хорошо боролись, и я надеюсь, что игра болельщикам понравилась.
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В первом тайме у киевлян были моменты, но потом они устали, потому что мы больше владели мячом и старались гнуть свою линию. Думаю, что у соперника на второй тайм не хватило сил.
Противостояние осталось таким же, как и в прошлые годы. Кто-то выше в таблице, кто-то ниже. Это – жизнь, нельзя все время оставаться на топ-уровне. Говорят, что у Динамо кризис, но все равно ребята показали достойный уровень. Думаю, что и они, и мы будем бороться за чемпионство до последнего", – сказал Конопля в комментарии FootballHub.
Напомним, после поражения Динамо от Шахтера (0:1) Луческу подал в отставку и объявил о завершении тренерской карьеры.
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