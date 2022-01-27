Динамо и Буде-Глимт встретились в финальном спарринге киевлян на испанских сборах. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Динамо выиграло все 3 матча в 2022-м, причем пропустило всего 1 гол, а забило – 11. А вот для Буде-Глимт, который дважды подряд стал чемпионом Норвегии, это была первая контрольная игра в новом году. Команда, не проигравшая ни разу на групповом этапе текущего сезона Лиги конференции с Ромой, Зарей и ЦСКА, поединком против киевлян только начинала подготовку к плей-офф еврокубка против шотландского Селтика.

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Динамо активно начало поединок, и после нескольких неудачных попыток киевляне все же открыли счет. После подачи с углового Витинью перевел мяч в ворота. Еще до свистка на перерыв игроки Буде-Глимта сравняли счет, норвежцам тоже помог угловой.

Второй тайм не выделялся множеством опасных моментов. Самым ярким эпизодом стало столкновение вратаря "бело-синих" Руслана Нещерета с соперником, после чего украинец не смог продолжить игру. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

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