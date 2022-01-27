Динамо выиграло все 3 матча в 2022 году, пропустив только раз, а забив 11. Для Буде-Глимт, который дважды подряд стал чемпионом Норвегии, это первая контрольная игра после длительного перерыва. Команда, не проигравшая ни разу в группе Лиги конференции с Ромой, Зарей и ЦСКА, готовится к плей-офф еврокубкового турнира против Селтика. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Буде-Глимт на "Футбол 24" в этой новости, стартует в 12:00.

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Только защитники Сирота и Вивчаренко вновь выходят в стартовом составе команды Луческу после матча с Мурсией (3:1). Для последнего это уже третий подряд спарринг в основе. Замена Миколенко на левом фланге обороны вырисовывается все четче? В целом нынешний стартовый состав близок к оптимальному. Разве что 19-летний центрбек Боль здесь авансом. Не совсем определенными остаются и позиции левого вингера и нападающего, которые сегодня будут закрывать Вербич и Витиньо.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзера, Боль, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Витиньо – Вербич