Динамо – Брюгге: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Динамо принимает Брюгге в Киеве в 3-м раунде квалификации ЛЧ 2019/20. Составы и онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Брюгге на "Футбол 24", стартует в 20:30 по киевскому времени. В первой встрече в Бельгии хозяева победили 1:0, так что киевлянам нужно забивать 2 гола и не пропустить ни одного, чтобы пройти в плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20. Подобное случалось с украинским клубом в 50% случаев до того. В первой игре киевляне с задачей забить выездной гол не справились – единственный их удар в створ ворот за весь поединок в активе Беседина.

Динамо – Брюгге: анонс и прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Между тем на выходных Брюгге одержал четвёртую подряд победу в официальных матчах старта сезона – за это время подопечные Клемана позволили соперникам забить лишь 1 мяч (разница 12:1). В то же время Динамо второй раз за неделю уступило. Команда Хацкевича проиграла в родных стенах главному конкуренту в борьбе за чемпионство УПЛ – Шахтер оказался сильнее 2:1 и ушел в 3-очковый отрыв.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов – смотреть видео

Наставники обеих команд сделали ряд изменений по сравнению с первой игрой в Бельгии. Александр Хацкевич серьезно перекроил центр поля, выпустив Андриевского и Шепелева вместо Гармаша и Сидорчука. Также в старте выходят Цыганков и Жерсон, которые играли с первых минут только против Шахтера в УПЛ. Следовательно Караваев и Беседин садятся на скамейку. Филипп Клеман выпускает Мехеле в центр защиты вместо Митровича, который едва не привез гол на последних минутах в Брюгге.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Андриевский – Цыганков (к), Жерсон, Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Караваев, де Пена, Соль, Беседин

Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Дели, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Ритс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасные: Хорват, Дьятта, Митрович Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда

Динамо – Брюгге: стартовые составы на ответный матч квалификации Лиги чемпионов