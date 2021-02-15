Киевское Динамо принимает Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Какой прогноз букмекеров на игру, читайте на "Футбол 24".

Еврокубки возвращаются. Команда Мирчи Луческу начинает борьбу в Лиге Европы домашним поединком с чемпионом Бельгии. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартует 18 февраля в 19:55. Обе команды попали в плей-офф ЛЕ, финишировав третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

Динамо – Брюгге: прогноз букмекеров на матч плей-офф ЛЕ

Специалисты Bwin отдают минимальное преимущество бельгийскому клубу. Коэффициент на победу Брюгге составляет 2.35, тогда как потенциальный триумф Динамо оценивается баллом 2.85. На ничью ставят 3.40.

William Hill оперирует похожими цифрами. Гостевая победа Брюгге – 2.37, виктория "бело-синих" – 2.9. Коэффициент ничейного результата – те же 3.40.

Отметим, что Динамо не так давно встречалось с Брюгге в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Бельгийцы минимально обыграли киевлян дома (1:0), а ответный матч завершился сверхрезультативной ничьей на Олимпийском (3:3). По мотивам провального противостояния с "черно-синими" тогдашний коуч Динамо Александр Хацкевич был отправлен в отставку.

Брюгге уверенно лидирует в чемпионате Бельгии, имея 13 очков преимущества над ближайшим соперником Антверпеном. А вот подопечные Луческу провели только один официальный поединок после зимней паузы, оформив камбэк против Олимпика и увеличив отрыв от Шахтера до 3-х пунктов.

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