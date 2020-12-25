Брестское Динамо отреагировало на подписание нападающим Артемом Милевским контракта с закарпатским Минаем.

Окончательный уход ветерана подтвердил официальный сайт клуба.

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"Коллектив футбольного клуба Динамо-Брест благодарит Артема за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере. Spasibo, master!", – говорится в заявлении белорусского гранда.

Такич образом пресс-служба "бело-синих" обыграла узнаваемый почерк Милевского в соцсетях, где форвард публикует посты транслитом. Артем Милевский перебрался в Брест в январе 2019-го и успел завоевать с Динамо 5 трофеев – чемпионский титул, Кубок Беларуси и 3 Суперкубка страны.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко