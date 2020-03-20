Динамо Брест сенсационно не обыграло новичка – "жертва" Милевского спас свою команду от полного позора

Стартовал чемпионат Беларуси-2020 – единственное первенство, в котором коронавирус не остановил футбол. Уже 1-й тур принес серьезную неожиданность.

Чемпионат Беларуси-2020, 1 тур

Динамо Брест – Смолевичи – 1:1

Голы: Кики, 69 – Мухамедов, 55

В поединке 1-го тура первенства Беларуси действующий чемпион Динамо Брест принимал Смолевичи – новичка элитного дивизиона. Именно гости открыли счет в дебюте второго тайма, но спустя 14 минут Габи Кики – друг Артема Милевского – восстановил равновесие.

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Этот гол стал единственным в матче – чемпион неожиданно не смог обыграть новичка. Милевский и Нойок вышли в старте – Александр получил желтую карточку и был заменен на 75-й минуте, а экс-форвард Динамо доиграл до финального свистка. Евгений Хачериди не попал в заявку.

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