В матче 17-го тура чемпионата Беларуси Брестское Динамо без особых проблем победил Слуцк. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020/21, 17-й тур

Динамо Брест – Слуцк – 3:1

Голы: Кривец, 8, Тве, 67, Гордийчук, 82 – Козлов, 34 (пен.)

Брестский клуб вышел вперед в счете уже на 8 минуте благодаря голу Кривца, однако до перерыва Козлов выровнял положение, реализовав пенальти. А вот во второй половине Динамо оформило преимущество голами Тве и Гордийчука (первому ассистировал тот же Кривец).

Милевский получил экзотические предложения о продолжении карьеры – экс-звезда Динамо намекал на уход из Бреста

Отметим, что Хачериди и Нойок вышли в старте и провели полный матч без результативных действий, а Милевский вышел на замену на 66 минуте и получил желтую карточку в конце встречи.

Таким образом, Динамо Брест вступило 44 очка и отстает от лидера чемпионата БАТЭ на 6 пунктов. Слуцк с 24 зачетными баллами расположился на 14 месте.

Милевский и Хачериди помогли брестскому Динамо разгромить соперника, Григорчук не воспользовался осечкой БАТЭ