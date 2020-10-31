Динамо Брест вырвало ничью на последних минутах матча 27-го тура против Славии Мозырь. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020, 27-й тур

Славия Мозырь – Динамо Брест – 1:1

Голы: Шестиловский, 79 – Савицкий, 89

В первом тайме команды не отметились результативными действиями, однако после выхода на поле Милевского игра оживилась. Динамо больше атаковало и почти вдвое превзошло по ударам (15 против 8 у Славии), однако именно хозяева вышли вперед в счете благодаря голу Шестиловского. Героем Бреста стал Савицкий, который через 6 минут после выхода на замену сравнял счет.

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Отметим, что Хачериди и Нойок вышли в стартовом составе, тогда как Милевский вышел на поле на 58 минуте. Экс-звезды киевского Динамо попали в протокол матча, получив по желтой карточке на 81 минуте.

Таким образом, Динамо Брест вступило 48 очков и осталось третьим, отставая от БАТЭ на 5 пунктов, а Славия с 32 зачетными баллами расположилась на 12 строчке.

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