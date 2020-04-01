Динамо Брест приняло необычные меры, чтобы предотвратить коронавирус среди болельщиков на стадионе

Динамо Брест выступило с официальным заявлением насчет размещения болельщиков во время матча 3-го тура чемпионата Беларуси против Славии-Мозырь.

"Друзья, обращаем ваше внимание, что размещение зрителей на матче Динамо – Славия 4 апреля будет выполнено в шахматном порядке. Такие рекомендации Министерства спорта и туризма РБ. Продажа билетов на матч будет осуществляться, исходя из новых требований.

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Шахматное размещение позволит болельщикам во время игры находиться на безопасном эпидемрасстоянии друг от друга. Она является неотъемлемой мерой профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, данное предложение носит рекомендательный характер. Влюбленных, семьи с детьми и друзей принудительно разлучать никто не будет. Увидимся на стадионе", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Отметим, что чемпионат Беларуси остался единственным в Европе, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса. Добавим, что в составе Динамо Брест выступают экс-звезды киевского Динамо – Артем Милевский и Евгений Хачериди.

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