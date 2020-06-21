Динамо Брест получило лицензию УЕФА – клуб Милевского и Ко едва избежал банкротства

Брестское Динамо сможет представлять Беларусь на еврокубковой арене в сезоне 2020/21.

"Динамо Брест завоевало право на участие в главном клубном турнире Европы в честной борьбе, и сегодня мы очень рады получить лицензию УЕФА.

Динамо Брест едва избежало банкротства – Милевский и Ко получают жалкие зарплаты

Это событие подчеркивает наш профессиональный подход и организацию процессов в клубе. Мы гордимся тем, что будем представлять Беларусь в Лиге чемпионов, и сделаем все, чтобы достичь успеха в этом и других турнирах в будущем", – поделился генеральный директор Динамо Брест Сергей Воробьев в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Динамо Брест испытывает финансовые трудности – игроки получают лишь 10 процентов от своей зарплаты. К слову, действующий чемпион Беларуси имеет в активе 25 очков после 14 туров, отставая от лидера – БАТЭ – на 5 пунктов.

Милевский голом помог Динамо Брест обыграть Городею и догнать Шахтер Вернидуба