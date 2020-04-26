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Динамо Брест планирует обжаловать дисквалификацию Хачериди

18:19 15 Читати українською
Динамо Брест планирует обжаловать дисквалификацию Хачериди
Евгений Хачериди получает красную карточку / фото из соцсетей

Наставник брестского Динамо Сергей Ковальчук после поражения от солигорского Шахтера (0:2) посетовал на отсутствие защитников Габи Кики и Евгения Хачериди.

"Насколько отсутствие Кики и Хачериди сказалась на результате? Естественно, центральная зона важна. Думаю, любой тренер не хочет менять игроков, которые постоянно играют в центральной зоне, они чувствуют друг друга. Поэтому понятно, что отсутствие игроков сыграла роль.

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Собираетесь ли обжаловать дисквалификацию Хачериди? Мы разговаривали по этому поводу с руководством клуба, какие-то меры будем предпринимать", – цитирует Ковальчука пресс-служба брестского Динамо.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против Витебска украинец на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. В результате, за свои действия 32-летний игрок получил дисквалификацию на 5 матчей и штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен).

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Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Сергей Ковальчук Сергей Ковальчук
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