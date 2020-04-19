Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди, – СМИ

Евгений Хачериди получает удаление в матче против Витебская / Фото из открытых источников

Украинский легионер белорусской команды рискует вновь остаться без клуба.

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди в ближайшее время может потерять работу, сообщает издание Betnews365.com.

Нелепая красная карточка и пенальти имени Хачериди в видеообзоре матча Витебск – Динамо Брест

Руководство белорусской команды планирует расторгнуть контракт с 32-летним футболистом из-за его неадекватного поведения на поле и вне его. Напомним, в матче 5-го тура против Витебска именно украинец в своей штрафной ударил соперника, заработал красную карточку и "привез" пенальти в свои ворота. Как следствие, Динамо уступило и опустилось на восьмое место турнирной таблицы.

А после окончания поединка Евгений уже в подтрибунном помещении решил отомстить главному арбитру матча Сергею Чистову и попытался ударить последнего. Кроме разрыва контракта экс-защитнику сборной Украины грозит также огромный штраф.

Напомним, Хачериди подписал контракт с Динамо в конце октября прошлого года, однако соглашение вступило в силу с 1 января 2020 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в двух матчах чемпионата Беларуси и кубковом поединке против солигорского Шахтера.

Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску