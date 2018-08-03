Лига Европы: Динамо Брест Хобленко и Нойка драматично вышло в следующий раунд благодаря голу на последних секундах

Брестское Динамо сумело вырвать ничью в драматичном матче против Атромитоса и получить путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Европы Атромітос приймав Динамо Брест. Олексій Хобленко та Олександр Нойок вийшли на поле з перших хвилин.

В первом тайме зрители голов не увидели. Впрочем, Динамо устраивал такой результат, ведь дома они победили со счетом 4:3, хотя выигрывали 4:0 до 70-й минуты.

На 63-й минуте игрок Атромитоса Муякич получил красную карточку, что должно было облегчить задачу белорусской команде. Но на 80-й минуте греки сумели забить гол.

Путевку в следующий раунд Лиги чемпионов Динамо Брест получило лишь на последних секундах матча благодаря голу Нехайчика.

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, ответный матч

Атромитос – Динамо Брест – 1:1

Голы: Манусос, 80 – Нехайчик, 90+5

Удаление: Муякич, 63

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