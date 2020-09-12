Чемпионат Беларуси, 23-й тур

Динамо М – Динамо Брест – 2:4

Голы: Козлов, 11, Бахар, 72 – Диалло, 64, 76, 90+3, Савицкий, 88

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Динамо из Минска играло с брестским Динамо у себя дома. В стартовом составе хозяев вышли два украинца – Артем Сухоцкий и Андрей Бацула, а вот Милевский, Нойок и Хачериди даже не попали в заявку гостей. Столичная команда начала матч агрессивно и первой отметилось уже на 10 минуте. До перерыва игра успокоилась, однако уже в середине второго тайма забили гости.

Подопечные Леонида Кучука за несколько минут опять вышли вперед. Брестское Динамо не опустили руки и удачно отыгралось – Диалла на 76 минуте сделал дубль. Более того, гости забили за две минуты до конца основного времени. А уже в добавленное арбитром время Диалла оформил хет-трик, поставив жирную точку в эпическом противостоянии. 2:4 и команда Кучука терпит поражение.

После 23 сыгранных туров обе команды находятся рядом в турнирной таблице – Динамо Минск имеет в своем активе 33 пункта и занимает 8-е место, а клуб из Бреста с 32-ю очками расположился на 9-й строчке, однако еще имеет поединок в запасе.

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