В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси команды с украинцами в составе одержали победы. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020, 24-й тур

Динамо Брест – Энергетик-БГУ – 2:1

Голы: Савицкий, 6, 35 – Гирс, 16

Городея – Торпедо-БелАЗ – 1:3

Голы: Игнатенко, 76 – Габовда, 10, Премудров, 36, 86

Брестское Динамо минимально обыграло Энергетик-БГУ. Уже на 6 минуте Савицкий открыл счет в матче, но Гирс за 10 минут выровнял положение. До перерыва Савицкий оформил дубль, и этот гол стал решающим в матче. Отметим, что Милевский, Нойок и Хачериди весь матч провели на скамейке запасных.

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В другом поединке Торпедо-БелАЗ переиграло Городею. Счет в матче открыл украинец Юрий Габовда. Премудров удвоил преимущество перед перерывом. Игнатенко один мяч отыграл, однако тот же Премудров поставил точку в матче.

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