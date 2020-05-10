Динамо Брест – Динамо Минск – 2:1 – видео голов и обзор матча

Состоялся центральный поединок 8-го тура чемпионата Беларуси. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Беларусь, Высшая лига, 8-й тур

Динамо Брест – Динамо Минск – 2:1

Голы: Бручич, 5 (автогол), Лаптев, 51 – Данило, 24

Милевский – абсолютный лидер чемпионата Беларуси по нескольким важным показателям

Уже на 5-й минуте благодаря усилиям украинцев хозяева праздновали взятие ворот. Нойок прострелил с фланга, а защитник гостей в борьбе с Артемом Милевского перевел мяч в собственные ворота.

До перерыва столичный клуб выровнял положение, но не сумел удержать хотя бы ничью. Команда из Бреста во втором тайме организовала еще один гол, который и зафиксировал итоговый счет.

После 8-ми туров у Милевского и компании 13 очков, отставание от лидера БАТЭ составляет всего 3 пункта. Минчане занимают 13-ю строчку, имея в активе 9 баллов.

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