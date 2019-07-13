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Динамо – Брентфорд: прямая онлайн-трансляция контрольного матча

12:48 400 Читати українською
Динамо – Брентфорд: прямая онлайн-трансляция контрольного матча
Динамо – Брентфорд 13 июля 2019: смотреть матч онлайн

Динамо проводит пятый спарринг на сборах в Австрии. Соперник киевлян – английский Брентфорд. Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

 

Контрольный поединок Динамо – Брентфорд стартует в 13:00 по киевскому времени. Это последний матч "бело-синих" на зарубежных сборах, вскоре команда Александра Хацкевича вернется в Украину.

В предыдущих спаррингах в Австрии Динамо расписало ничьи с Олимпиакосом (1:1) и Ботошани (1:1), а также разгромило Ваккер (3:0) и Цирль (5:0).

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом – мощный Кадири, неоднозначная игра Соля и Караваева

Склад Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Попов, Шабанов – Кадири – Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена – Беседин.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Гармаш, Пиварич, Цитаишвили, Алибеков.

Динамо – Брентфорд 13 июля 2019: смотреть матч онлайн

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