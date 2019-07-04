Динамо – Ботошани: онлайн-трансляция контрольного матча с дебютантами в составе

Динамо проводит первый контрольный матч на сборах в Австрии. Соперник "бело-синих" – представитель Румынии Ботошани. Составы и онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Ботошани стартовал в 19:00 по киевскому времени. Этот поединок стал первым для команды Александра Хацкевича на сборах в Австрии, после чего у "бело-синих" запланированы еще 4 спарринга.

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Официальный Youtube-канал Динамо проводит онлайн-видео-трансляцию поединка, которую можно посмотреть в этой новости, начиная с 18:55.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзёра, Кадири, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Андриевский – Де Пена, Караваев, Соль

Запасные: Бойко, Бурда, Шабанов, Гармаш, Алибеков, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Русин

Отметим, что для Александра Караваева и Мохаммеда Кадири этот поединок стал дебютным в составе Динамо. Также после длительного отсутствия вернулся Фран Соль.

Стартовый состав Ботошани: Пап, Патаче, Мирон, Чиндис, Хольцман, Родригес, Папа, Онженда, Голофка, Ашковски, Офосу

Динамо – Ботошани: онлайн-трансляция контрольного матча