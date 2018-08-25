Динамо близко к подписанию экс-нападающего Милана Мбайе Ньянга, – Бурбас

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас рассказал о возможном переходе Мбайе Ньянга в киевское Динамо.

По словам Игоря Бурбаса, переход сенегальца зависит от того, сможет ли Динамо выбороть путевку в Лигу чемпионов. Об этом журналист написал в своем Twitter.

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"Динамо осталось утрясти последние детали по аренде экс-нападающего Милана Мбайе Ньянга. Трансфер сенегальца фактически зависит от квалификации команды в группу Лиги Чемпионов. В случае неудачи с Аяксом в переднюю линию придется искать эконом-вариант", – написал Бурбас.

В прошлом сезоне Ньянг сыграл 26 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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