Динамо близко к подписанию хавбека молодежной сборной Дании Дуелунда

Полузащитник датского Митьюлланда Миккел Дуелунд может вскоре оказаться в Динамо.

21-летний хавбек Митьюлланда получил заманчивое предложение от Динамо и уже вскоре может принять приглашение. Сообщается, что сумма трансфера должна составить около 4 миллионов евро.

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В воскресенье Миккел Дуелунд попал в заявку на матч Митьюлланда в чемпионате Дании, но вскоре неожиданно был исключен из нее, сообщает Еkstrabladet.dk

Всю свою карьеру хавбек провел в Митьюлланде, за который сыграл 117 матчей и забил 23 гола.