toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Динамо близко к подписанию хавбека молодежной сборной Дании Дуелунда

22:36 105 Читати українською
Динамо близко к подписанию хавбека молодежной сборной Дании Дуелунда
Миккел Дуелунд / Ernst van Norde

Полузащитник датского Митьюлланда Миккел Дуелунд может вскоре оказаться в Динамо.

21-летний хавбек Митьюлланда получил заманчивое предложение от Динамо и уже вскоре может принять приглашение. Сообщается, что сумма трансфера должна составить около 4 миллионов евро.

Динамо – Аякс: Супряга установил уникальное достижение в истории киевского клуба

В воскресенье Миккел Дуелунд попал в заявку на матч Митьюлланда в чемпионате Дании, но вскоре неожиданно был исключен из нее, сообщает Еkstrabladet.dk

Всю свою карьеру хавбек провел в Митьюлланде, за который сыграл 117 матчей и забил 23 гола.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Митьюлланд Митьюлланд Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Трансферы Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
21
мин
Зальцбург
22:00
Црвена Звезда
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук