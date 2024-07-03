"Динамо действительно близко к подписанию Валентина Рубчинского. Я был удивлен, потому что видел Рубчинского потенциальным наследником Судакова. Но, наверное, Дарио Срна не лукавил, когда говорил, что они не интересуются этим игроком.

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А вот кто интересовался точно, так это Карпаты и Полесье. Полесье интересовалось даже предметно, потому что если ты отпускаешь Танковского, то Рубчинский – это топ-вариант. Мы видим, что отношения между руководителями клубов способствуют тому, что Динамо делает крутую трансферную кампанию", – поделился Спиваковский в выпуске ТаТоТаке.

Напомним, Рубчинский – воспитанник Днепра. В структуре СК Днепр-1 с 2019 года. Выступал в аренде в Никополе. С лета 2022-го – твердый игрок основы и один из лидеров СК Днепр-1. В прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 5 ассистов в 35 матчах. Контракт Валентина с днепрянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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