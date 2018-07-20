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Динамо близкий к обмену Дерлиса на Витора Буэно из Сантоса

10:47 162 Читати українською
Динамо близкий к обмену Дерлиса на Витора Буэно из Сантоса
Дерлис Гонсалес / Футбол 24

Динамо и Сантос в шаге к обмену вингерами Дерлисом Гонсалесом и Витором Буэно.

Дерлис Гонсалес сегодня, 20 июля, должен прибыть в Бразилию для завершения переговоров и прохождения медосмотра в Сантосе, сообщает Gazeta Esportiva.

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В обратном направлении отправится Витор Буэно, хотя ранее сообщалось, что он не хочет играть в УПЛ.

Дерлис перешел в Динамо из Базеля летом 2015 года. За это время парагваец успел выиграть с киевским клубом чемпионат и Суперкубок Украины.

Этим летом киевский клуб уже пополнили хавбек Че Че и защитник Сидклей.

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