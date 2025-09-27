"Надо трезво смотреть на ситуацию. Динамо без Михавка вообще не играет. Хотя у них 3000 футболистов, 77 тренеров, 20 врачей, 30 массажистов, 102 консультанта и 55 "советников" возле Суркиса. И они, вот эти уважаемые люди, не могли отпустить Михавка в сборную?

Тарас – это хороший футболист. Возможно, на этом турнире он расцвел бы еще больше. А Динамо не может Оболонь обыграть, не может обыграть Александрию и еле ползает по полю. Михавко наоборот бы отдохнул, поехав в Чили и показав себя.

Скоро ему будет 21 год и он никогда на этом турнире уже не сыграет. А жизнь одна. Я помню времена, когда Буряк, Трошкин покойный, даже потом Михайличенко сперва играли за Динамо", потом летели в Москву, где выступали за олимпийскую сборную, после этого приезжали в национальную сборную и возвращались обратно в клуб. И никто ничего не говорил, они сами хотели ездить и играть. Не дай Бог не приедешь", – сказал Кварцяный для BLIK.

Напомним, сборная Украины сыграет на чемпионате мира-2025 среди игроков до 20 лет. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе будут Южная Корея (27 сентября), Панама (30 сентября) и Парагвай (3 октября).

