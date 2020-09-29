Ультрас Динамо сделали граффити в адрес Мирчи Луческу, которого не желают видеть у руля команды, несмотря на успешные результаты команды.

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"Хотим еще раз подчеркнуть, что независимо от каких-либо результатов, мы никогда не изменим свое отношение к персоне Мирчи Луческу", – говорится в заметке к фотографии, опубликованной на Facebook WBC Ультрас Динамо.

Отметим, что уже сегодня киевляне противостоять Гента в матче Лиги чемпионов – в первом динамовцы минимально победили (2:1). Начало матча в 22:00.

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