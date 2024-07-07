В воскресенье, 7 июля, делегация Динамо отправилась на учебно-тренировочный сбор, который будет проходить в Австрии, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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После пересечения украинско-польской границы, киевляне вылетят из Жешува в Зальцбург. В этом году команда будет проводить тренировочный сбор в австрийском Тироле. Игроки, принимавшие участие на Евро-2024, присоединятся к команде уже в Австрии. Всего в тренировочном сборе Динамо примут участие 29 исполнителей.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко.

Защитники: Попов, Сирота, Малыш, Себальйос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко.

Полузащитники: Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко.

Нападающие: Супряга, Ванат.

К слову, Максим Брагару, Николай Михайленко и Валентин Рубчинский в период сбора будут задействованы в олимпийской сборной Украины, а Вячеслав Суркис, Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев, Андрей Маткевич и Матвей Пономаренко – в юношеской сборной Украины U19.

В Австрии у команды Шовковского запланировано проведение ряда контрольных матчей. На данный момент известны три соперника – немецкие Падерборн и Шальке и вице-чемпион Дании Брондбю.

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