Киевский клуб всеми силами пытался повысить интерес к поединку Лиги Европы в Кракове. Удалось так себе.

"Матч с АЕКом Ларнака на стадионе Краковия уже начался, а болельщики Динамо все еще стоят в длинных очередях на улице. Большинство из них стояли абсолютно спокойно. Наверное, было бы иначе, если бы они заплатили деньги за билеты стоимостью 50-190 злотых.

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Но все было по-другому, потому что клуб наконец-то (кажется, перед самым матчем) начал раздавать билеты бесплатно. Благодаря этому один из секторов за воротами заполнился украинскими болельщиками.

Как чувствовали себя те, кто заплатил за билеты? Мы этого не знаем, но в итоге все болельщики киевской команды вернулись домой разочарованы, ведь их команда проиграла", – цитирует слова журналиста Матеуша Миги Sport.TVP.

На трибунах стадиона в Кракове присутствовало 3362 болельщика. Арена имени Юзефа Пилсудского вмещает чуть больше 15 тысяч зрителей. Соответственно, благородный жест с раздачей билетов незадолго до начала игры не помог "бело-синим" получить мощную поддержку в проигранном матче.

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