Полузащитник Орхуса Миккел Дуэлунд, права на которого принадлежат Динамо, планирует остаться в Европе и после того, как должно завершиться его соглашение с киевлянами.

Дуэлунд окончательно завершит свое сотрудничество с Динамо и останется игроком датского Орхуса, информирует издание Bold.

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Миккел уже имеет подписанный контракт с Орхусом до 30-го июня 2025 года, а его соглашение с Динамо рассчитано до 30 июня 2024-го. Таким образом, будущим летом Дуэлунд станет полноправным игроком Орхуса.

Напомним, Дуэлунд выступает за Орхус с января 2023 года – датчанин не возвращался в Динамо с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной. В текущем сезоне Миккел провел 17 матчами за Орхус, в которых отметился 1 голом.

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