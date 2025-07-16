Динамо решило не задерживать у себя молодого игрока.

Киевский клуб предоставил статус свободного агента 19-летнему центрбеку Егору Сизонюку.

Защитник Динамо официально присоединился к команде украинцев в Европе

Защитник в прошлом сезоне был железным игроком основы Динамо U-19 – 32 матча, но без результативных действий. В частности, Сизонюк полностью отыграл все 5 поединков Юношеской лиги УЕФА. Также защитник регулярно получал вызовы в сборную Украины U-19. Впрочем, дождаться дебюта за первую команду Динамо не суждено было.

Футбол 24 узнал место продолжения карьеры Сизонюка. Молодой центрбек выбрал Левый Берег, который проиграл переходные матчи и начнет следующий сезон в Первой лиге.

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