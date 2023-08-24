Мирча Луческу против своей бывшей команды. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Бешикташ на "Футбол 24", стартует в 20:00. Киевляне еще никогда не проигрывали "орлам" на своем поле. За предыдущих 5 еврокубковых поединков дома динамовцы переиграли стамбульцев 4 раза, не пропустив ни одного мяча. Где смотреть матч Динамо – Бешикташ онлайн? Игру транслируют канал 2+2, а также ютуб киевского клуба и FootballHub. Андрей Ярмоленко из-за травмы не попал даже в заявку. Место правого вингера отвоевал Александр Караваев. Денис Попов лишь третий раз за 6 матчей сезона выходит в основе. Центрбек пропустил 2 предыдущих поединка из-за повреждения. В остальном же состав Луческу тот же, что против Ариса неделю назад. Шенол Гюнеш изменений в основе после ничьей в турецкой Суперлиге не сделал.

Динамо – Бешикташ: анонс и прогноз на матч Лиги конференций

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук (к), Шапаренко – Караваев, Буяльский, Волошин – Ванат

Бешикташ: Гюнок (к) – Розье, Амарти, Колли, Масуаку – Учан, Хаджиахметович – Булут, Жедсон, Мулека – Абубакар