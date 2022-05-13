"Сразу после товарищеского матча с Легией я сказал президенту Суркису, что было бы хорошо провести наши еврокубковые матчи здесь, в Польше. Польша – отличное место для таких матчей, потому что там отличная атмосфера и много украинцев. Конечно, лучше всего играть в Киеве, но если это окажется невозможным, то будем играть в Польше. Уверен, что многие украинские болельщики пришли бы на такие матчи, мы бы чувствовали себя как дома, это было бы очень важно для нас, для Украины.

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Где именно будем играть? Польша – довольно большая страна, у вас много отличных стадионов, вы легко вместите и нас, и Шахтер. Динамо и Шахтер принимают решение в пользу своих клубов. Это нормально.

Как я уже сказал, для нас лучше всего играть в Киеве. Кроме того, я предложил президенту Суркису начать нашу подготовку именно там. Чтобы показать, что мы не боимся. Если играть там будет невозможно, мы хотим играть в Польше. И квалификационные матчи, и групповой этап ЛЧ, если нам удастся пройти дальше", – заявил Луческу в комментарии SportoweFakty.

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